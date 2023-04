Sassuolo-Juventus / Lacrime in panchina: ecco cosa è successo

Durante la partita contro il Sassuolo, il giovane calciatore della Juventus è scoppiato in lacrime dopo il suo errore in campo

Il gol subito dalla Juventus è pesante e nasce, va detto, dall'errore di Nicolò Fagioli nella gestione del pallone dopo un calcio d'angolo. Lui - che oltre ad essere un bravo ragazzo ed un ottimo giocatore - è anche una persona intelligente e centrata, lo sa bene. E per questo, forse anche a causa della sua giovane età, lo ha fatto scoppiare un lacrime una volta in panchina. Non ha trattenuto le lacrime, il giovane calciatore bianconero che è stato consolato - poi - da calciatori più esperti come Pinsoglio. Detto questo, occhi aperti sul futuro: la Juventus sta preparando qualcosa di enorme<<<