Dybala-Juventus, colpo di scena! Noi lo sapevamo già / News

CR7 porterà in tribuale la Juventus per la questione legata agli stipendi arretrati, quelli di epoca covid. Nel caso di Ronaldo stiamo parlando di una somma che dovrebbe sfiorare i 20 milioni di euro . Un problema in più, per il club bianconero, bersagliato dagli eventi. Dopo la questione legata a Pogba, ora, ci mancava pure questa. Per fortuna c'è la notizia legata a Dybala , che almeno fa fare un piccolo sospiro di sollievo al club bianconero.

CR7 porta in tribunale la Juventus. E Dybala...

Anche Paulo ha infatti diritto a una somma di circa 3 milioni di euro di arretrati. Che gli verranno versati. A quanto pare infatti è stato trovato l'accordo tra le parti e Paulo ha deciso di non fare causa alla Juventus. A differenza di quanto in molti - per rabbia o rancore - avevano sciaguratamente previsto, Dybala non intende mettere ancora più in difficoltà la Juve. C'è l'accordo, è tutto sistemato. Il legame tra Dybala e la Juventus è sempre stato viscerale. E noi - che sapevamo già come sarebbe andata a finire con lui questa questione legata agli stipendi - continuiamo a non capire come non sia stato possibile trovare uno spazio per uno come Paolino. Mistero della fede. Nel frattempo, parlando sempre di Juventus, occhi bene aperti. A quanto pare, infatti, Giuntoli avrebbe appena preso una decisione importantissima <<<