Calciomercato Roma, un top club vuole “rubarti” un gioiello

Con l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area sportiva del Tottenham, il dirigente ex Juve starebbe pensando di fare mercato in Italia ed avrebbe puntato molti gioielli del nostro campionato di Serie A, tra cui uno della Roma. Negli ultimi giorni José Mourinho starebbe facendo muro in tutti i modi pur di non privarsi del giocatore e la famiglia Friedkin gli avrebbe promesso che non farà cessioni importanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic però, gli Spurs avrebbero già avviato i contatti con il general manager giallorosso Tiago Pinto.