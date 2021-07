Calciomercato Roma, un esterno per Mourinho dal Portogallo

La Roma continua con le amichevoli pre-campionato (oggi alle 19.30 ha affrontato la Triestina al Nereo Rocco), ma continua anche il mercato. Tiago Pinto starebbe lavorando con un club portoghese per portare il giocatore nella Capitale. L'esterno d'attacco sarebbe un pupillo di José Mourinho che lo vorrebbe a tutti i costi. Il giocatore in questione occupa il ruolo di esterno sinistro, ruolo in cui la Roma è leggermente scoperta con i soli El Shaarawy e Mkhitaryan (quest'ultimo però che molte volte giocherà da trequartista come vice-Pellegrini). Dunque, con l'acquisto dell'esterno in questione, la Roma completerebbe alla perfezione il reparto d'attacco.