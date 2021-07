Calciomercato Roma, Mourinho stregato da una giovane punta: si tratta

La Roma sarebbe forte su una giovane promessa della Serie A. Il giocatore, nella scorsa stagione avrebbe stregato José Mourinho, che ora lo starebbe chiedendo alla società giallorossa con forza. Il suo ruolo è quello di attaccante, ruolo i cui la Roma ha già due giocatori: Edin Dzeko e Borja Mayoral. Come sappiamo però, in tre competizioni lunghissime solamente due attaccanti non bastano. Ed è proprio per questo motivo, che il club capitolino avrebbe deciso di puntare su un terza punta, visto che Dzeko non è più giovanissimo e Borja Mayoral non è ancora in grado di gestire i big match.