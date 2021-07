Calciomercato Roma, Mourinho rischia di perdere un pezzo grosso

José Mourinho, tecnico della Roma, rischia di perdere un pezzo grosso della squadra. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, sarebbe a lavoro per la sua cessione. Il mister portoghese non ha convocato il giocatore in questione per il ritiro in Portogallo e dunque lo ha "virtualmente" inserito nella lista degli esuberi. Per ora non sono arrivate offerte vere e proprie, ma l'attaccante starebbe valutando di restare in Italia. Il club maggiormente interessato sarebbe il Genoa, disposto a fare sacrifici pur di accaparrarsi del cartellino del giocatore. L'attaccante ha anche uno stipendio decisamente alto e quindi i rossoblu starebbero lavorando in tal senso per abbassare le pretese.