Calciomercato Roma, Mourinho ha richiesto una punta: si cerca l'accordo. Tiago Pinto, general manager della Roma, sarebbe a lavoro

Ormai è passato quasi un mese di mercato e la nuova Roma sta cominciando piano piano a prendere sempre più forma. L'ultimo nome uscito è quello di un attaccante. La punta sarebbe una richiesta specifica di José Mourinho, che avrebbe osservato il giocatore nelle sue stagioni passate nel club che ne detiene il cartellino. La richiesta della società in questione è un po' alta e quindi i giallorossi dovrebbero prima cedere alcuni esuberi per affondare il colpo decisivo. Il primo nome è quello di Pedro, poi ci sono ancora da piazzare Olsen, Nzonzi e Pastore.

Poi ci sono ancora le questioni Florenzi e Diawara, che non sono certi della permanenza nella Capitale. Anzi, sembra che il club capitolino avrebbe offerto proprio quest'ultimo come contropartita per arrivare all'attaccante richiesto da Mourinho . Il giocatore in questione è Sardar Azmoun, punta dello Zenit. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tiago Pinto starebbe avendo contatti continui con il club russo, ma abbassare le pretese (circa 20 milioni di euro) non sarà sicuramente facile. Inoltre la Roma avrebbe addirittura un club antagonista, il Bayer Leverkusen, che avrebbe già offerto 18 milioni di euro allo Zenit.

Il giocatore israeliano però preferirebbe unirsi alla squadra del tecnico portoghese e sicuramente la sua volontà potrebbe essere decisiva per la riuscita della trattativa. Secondo quanto filtra, il club russo dovrebbe ancora decidere se cedere o meno Azmoun, decisione che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Intanto la Roma sogna il suo terzo attaccante, che servirà ad avere una rosa lunga per tutte le competizioni: sia per il campionato di Serie A, per la Coppa Italia e per la lunghissima Conference League. Sono tanti impegni, che però a Mourinho e alla sua squadra non fanno di certo paura.