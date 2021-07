Calciomercato Roma, i giallorossi su un forte difensore brasiliano. Tiago Pinto e José Mourinho sarebbero già a lavoro per convincere il giocatore e il club

Come riportato da calciomercato.com il club giallorosso sarebbe su un forte difensore brasiliano. Tiago Pinto e José Mourinho sarebbero già a lavoro per convincere il giocatore e il club che per ora detiene il cartellino del giocatore. Il centrale è un vero e proprio pilastro del suo club e la scadenza del suo contratto al 30 giugno del 2024 non aiuterebbe il club vendente ad abbassare le pretese economiche. Tuttavia il giocatore piacerebbe molto al tecnico portoghese che avrebbe chiamato al telefono il difensore per convincerlo ad approdare nella Capitale; anche se oggi nella conferenza stampa di presentazione l'allenatore ha detto di non aver sentito nessuno: "Non ho parlato con nessuno. Tu puoi pensare che sia vero o che non è vero, ma non ho parlato con nessuno. Parlo con Tiago Pinto, parlo con la proprietà, parlo con diverse persone del club, ma di giocatori non ho parlato con nessuno".