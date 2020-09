Serie A – Un giocatore del Torino positivo al coronavirus

TORINO – Ancora problemi per i club di Serie A: nella giornata di ieri, infatti, un giocatore del Torino è stato trovato positivo al coronavirus. A riportare la notizia, tra gli altri, è stato anche il quotidiano TuttoSport, che ha riportato anche il comunicato ufficiale della società granata: nella nota del club torinese viene specificato che il calciatore positivo al Covid-19 non era presente nella trasferta di Firenze di sabato scorso. L’atleta è asintomatico ed ora si trova in regime di isolamento, sotto la sorveglianza dello staff medico del Toro.