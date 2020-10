Serie A – Tre nuovi positivi al coronavirus nel Sassuolo

TORINO – Un altro club di Serie A afflitto dal Covid-19: oggi, infatti, è arrivata la notizia di tre nuovi positivi al coronavirus nel Sassuolo. A dare l’annuncio, attraverso una nota ufficiale, è stata la stessa società emiliana: i tesserati coinvolti sono un calciatore e due membri dello staff. Ecco la nota del club:

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza