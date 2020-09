Serie A – Possibile sospensione del campionato per il caso-Genoa

TORINO – Il coronavirus continua a perseguitare il calcio italiano: nella giornata di ieri, infatti, 14 giocatori del Genoa sono stati trovati positivi nei test anti Covid-19, lasciando in apprensione anche tutto il Napoli, che domenica ha affrontato proprio i rossoblù. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, questa tremenda notizia potrebbe portarne un’altra altrettanto grave: ci potrebbe essere, infatti, una possibile sospensione del campionato di Serie A per due settimane. Lo stop forzato, tuttavia, sarebbe agevolato dal fatto che, in questo periodo di tempo, ci sarebbe stata comunque la pausa per gli impegni della Nazionale: in questo modo, verrebbe saltata solamente una giornata del campionato, che verrebbe poi recuperata. In ogni caso, rischia di profilarsi una situazione molto rischiosa per tutto il calcio italiano, afflitto ancora una volta dalla piaga del coronavirus.