Serie A – No del Cts all’introduzione di più tifosi negli stadi

TORINO – Non sembrano esserci sviluppi positivi nel discorso sulla riapertura al pubblico degli impianti sportivi. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un no secco del Cts all’introduzione di più tifosi negli stadi.

Negli ultimi giorni si stava lavorando per trovare la migliore soluzione, che potesse permettere una maggiore partecipazione di pubblico ai match di Serie A e ad altre manifestazioni sportive. La capienza negli impianti, ovviamente, sarebbe stata ridotta, per permettere il distanziamento sociale e tutte le norme sanitarie anti-Covid. Tuttavia, è arrivato il responso negativo del Comitato tecnico scientifico, che allunga ancora i tempi di lavoro: per vedere gli stadi (semi)pieni bisognerà attendere ancora a lungo.