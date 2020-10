Serie A – Nessun nuovo positivo al coronavirus nel Napoli

TORINO – Buone notizie per la Serie A: dopo i tamponi effettuati nei giorni scorsi, oggi non è stato trovato nessun nuovo positivo al coronavirus nel Napoli. Il club partenopeo era stato colpito dalla piaga del Covid nella scorsa settimana, quando Piotr Zielinski e altri tesserati erano stati trovati positivi ai test. Per questo motivo, è anche saltata la gara di campionato con la Juventus della scorsa domenica, quando gli azzurri non si sono presentati a Torino. A dare la buona notizia, sia per i partenopei che per tutto il campionato italiano, è lo stesso Napoli, attraverso un post sul proprio profilo Twitter: tutti i tamponi processati, tranne due ancora da testare, sono risultati negativi.