Serie A – Nessun nuovo positivo al coronavirus nel Genoa

TORINO – Buone notizie per la Serie A, finalmente: nella giornata di oggi, infatti, non è stato trovato nessun nuovo positivo al coronavirus nel Genoa. La società ligure, in quest’ultima settimana, è stata afflitta dall’altissimo numero di positivi al Covid-19 che sono stati riscontrati tra i giocatori e i membri dello staff; un duro colpo per i Grifoni, che oggi, però, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, il club rossoblù ha annunciato: “Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff“. Buone notizie, dunque, per tutta la Serie A.