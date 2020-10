Serie A – Nainggolan e Gagliardini positivi al coronavirus

TORINO – Ancora brutte notizie per il campionato di Serie A: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono stati trovati positivi al coronavirus. I due centrocampisti nerazzurri vanno ad aggiungersi alla lista dei contagiati dell’Inter: tra gli altri, infatti, ci sono anche i difensori Bastoni e Skriniar. Continua a peggiorare la situazione del calcio italiano con il virus: i milanesi si vanno ad aggiungere agli altri club colpiti dal Covid-19 e dovranno rispettare le restrizioni previste dal protocollo sanitario, per evitare eventuali diffusioni. La battaglia contro la pandemia non è ancora finita.