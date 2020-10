Serie A – La Lega vorrebbe estendere il protocollo al campionato Primavera

TORINO – L’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo continua ad essere sempre più allarmante e si sta correndo ai ripari anche nel calcio. Per questo motivo, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Lega di Serie A vorrebbe estendere il protocollo di sicurezza anche al campionato Primavera. L’obiettivo è, dunque, quello che le regole di prevenzione possano riguardare anche le categorie calcistiche giovanili: in questo modo, si potrà salvaguardare la regolare prosecuzione delle competizioni ed evitare eventuali chiusure. Inoltre, in questo modo di potrà, soprattutto, contenere l’aumento dei contagi e bloccare l’avanzata del virus.