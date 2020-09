Serie A – Il virologo Bassetti: “Il caso Genoa la Waterloo dei tamponi”

TORINO – La vicenda che ha colpito il Genoa potrebbe essere una bomba non solamente per il campionato di Serie A, ma per tutto il sistema dei tamponi: nella giornata di ieri, infatti, 14 giocatori rossoblù sono risultati positivi al coronoavirus, dopo essere risultati negativi solo un giorno prima. A riferire l’incredibile pericolosità di questo fatto è il noto virologo Matteo Bassetti, che su Facebook ha espresso la sua su questa vicenda. Ecco le parole del medico sui social network:

“Quello che sta accadendo al Genoa Calcio potrebbe rappresentare la “Waterloo dei tamponi”. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di serie A. I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall’altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Rischiamo di far circolare soggetti negativi al tampone ma in fase di incubazione che trasmettono il virus e chiudere in casa altri con tampone positivo (o debolmente positivo) che non trasmettono a nessuno.