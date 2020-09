Serie A – Il governo pronto ad aprire gli stadi fino al 25%

TORINO – Potrebbe esserci una nuova svolta nel discorso sulla riapertura degli stadi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il governo sarebbe pronto ad aprire gli impianti fino al 25% della loro capienza. Una notizia incredibile per tutto il mondo dello sport italiano, in particolar modo per la Serie A: il campionato di calcio, infatti, è ripartito la settimana scorsa ed è stata data la possibilità di assistere dal vivo ai match solo a mille persone.

Nei prossimi giorni, dunque, potrebbe arrivare il sì del governo a questa nuova misura, che entrerebbe in vigore ad ottobre. Nel frattempo, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora continua, quindi, a lavorare perché gli impianti vengano riaperti al pubblico: a breve si potrà tornare a tifare le proprie squadre dagli spalti.