Serie A – Il ds del Genoa: “A Verona giocheremo con la Primavera”

TORINO – Non sta passando un periodo facile la nostra Serie A: nelle ultime settimane, infatti, i club italiani sono stati falcidiati dal coronavirus, che ha colpito diversi giocatori e diversi membri dello staff. La squadra che sta pagando il prezzo più alto, senza dubbio, è il Genoa, che ha trovato ben 17 tesserati positivi al tampone.

A tal proposito, oggi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il ds dei rossoblù Daniele Faggiano, affermando: “A Verona giocheremo con la Primavera: i giorni passano e ancora non si trova una soluzione. Volevano anche farci giocare durante la settimana per recuperare il match con il Torino: è assurdo. Inoltre, ci si mettono pure le liste, una cosa ridicola in una situazione del genere, con il Covid che sta colpendo i vari club.

Sembra di allenarsi con una squadra di calcetto: i primi giocatori positivi hanno fatto di nuovo il tampone e gli altri devono ancora fare il secondo, dopo il primo risultato positivo. Gli attuali 10 positivi sono quelli che hanno già fatto il secondo tampone: comunque, abbiamo sempre 17 giocatori inutilizzabili“.