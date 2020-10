Serie A – Gli stipendi degli allenatori del campionato in una classifica

TORINO – La Serie A, per il momento, è in sosta, a causa degli impegni delle Nazionali: per questo, La Gazzetta dello Sport ne approfitta per fare i primi conti e mettere gli stipendi degli allenatori del campionato italiano in una classifica. Il più pagato è Antonio Conte, l’unico con uno stipendio a due cifre, mentre Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, si piazza al settimo posto, con 1,5 milioni di euro. Ecco la classifica degli stipendi dei mister:

Antonio Conte 12 milioni di euro netti.

Paulo Fonseca 2,5 milioni di euro netti.

Gian Piero Gasperini 2,2 milioni di euro netti.

Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Sinisa Mihajlovic 2 milioni di euro netti.

Andrea Pirlo e Claudio Ranieri 1,8 milioni di euro netti.

Rino Gattuso, Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo 1,5 milioni di euro netti.

Roberto De Zerbi 1,1 milioni.

Filippo Inzaghi e Ivan Juric 1 milione di euro netto.

Beppe Iachini 0,9 milioni di euro netti.

Rolando Maran 0,85 milioni di euro netti.

Luca Gotti e Giovanni Stroppa 0,6 milioni di euro netti.

Fabio Liverani e Vincenzo Italiano 0,5 milioni di euro netti.