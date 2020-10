Serie A – De Siervo: “Se non finiamo il campionato fallisce il calcio”

TORINO – Si continua a parlare del rischio di un’altra chiusura del campionato di Serie A: questa volta si è espresso Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Il nostro obiettivo deve essere quello di finire il campionato. Come Lega Calcio non potevamo assolutamente rimandare il match tra Juve e Napoli: il protocollo funziona bene e tutti rispettano le regole, ma a Napoli è stato saltato qualcosa, la Lega di Serie A non c’entra. Noi dobbiamo rimanere all’esterno, come terzi: i documenti che ci sono stati forniti non permettevano il rinvio della gara. Dobbiamo andare avanti con questo protocollo, rispettandolo: se non finiamo il campionato fallisce tutto il calcio“.