Serie A – Ciro Immobile rischia tre giornate di squalifica

TORINO – Uno delle attese più ansiose per le decisioni del giudice sportivo è quella della Lazio: il club capitolino, infatti, attende di conoscere che cosa ne sarà di Ciro Immobile, che rischia ben tre giornate di squalificia. Il bomber della Nazionale Italiana, nell’ultimo match di campionato dei biancocelesti è stato espulso per un episodio molto discusso: ha colpito al volto con una mano Arturo Vidal dell’Inter, dopo che quest’ultimo aveva commesso fallo su di lui ed era andato ad infastidirlo mentre era a terra dolorante. La reazione del cileno, molto esagerata e plateale, ha convinto l’arbitro a tirare fuori il cartellino rosso per il vincitore dell’ultima Scarpa d’Oro: ora, però, l’attaccante della Lazio rischia uno squalifica lunga per condotta violenta.