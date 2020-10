Serie A – Bastos lascia la Lazio e vola negli Emirati Arabi

TORINO – Continuano i movimenti di mercato per i club di Serie A, anche se in uscita: questa volta, la squadra protagonista è la Lazio, che lascia partire un suo difensore dopo diverse settimane dalla chiusura della sessione estiva. Si tratta Bartolomeu Quissanga Bastos, che lascia la Capitale e vola negli Emirati Arabi Uniti. A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui l’accordo tra il club biancoceleste e la società emira Al-Ain sarebbe in via di definizione: ai romani andrebbero 800 mila euro. Il giocatore, quindi, sembra molto vicino a lasciare la squadra di Simone Inzaghi dopo quattro anni e tre trofei vinti, di cui due contro la Juventus.