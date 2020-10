Serie A

Prof. Salini: “Stiamo discutendo sul protocollo, tamponi molecolari rapidi”

TORINO – Si torna a parlare sempre di più della situazione d’emergenza sanitaria anche nei corridoi della FIGC; in queste ultime settimane, infatti, stanno aumentando i casi di positività tra i giocatori, specialmente nei club di Serie A. Per questo, il professor Vincenzo Salini, uno dei membri della commissione sanitaria della Federazione, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che si sta vivendo a Radio Punto Nuovo:

“Ieri abbiamo avuto una riunione con il presidente Gravina e stiamo discutendo sul protocollo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ricevuto la richiesta, inviata specialmente dai club di Lega Pro e di Serie D, di rivedere alcuni punti. Nel protocollo che stiamo componendo avremo la possibilità di utilizzare, solamente il giorno della partita, dei tamponi molecolari rapidi, che daranno i risultati in un quarto d’ora. La modifica del protocollo partirà a breve e si sta lavorando a ritmi serrati per rendere disponibile la nuova normativa al più presto possibile, per avere poi le conferme dalla FIGC e dal CTS. La prossima settimana dovrebbe già essere attivo e, teoricamente, il nostro obiettivo è quello di salvaguardare il campionato di Serie A ad ogni costo, anche se si procedesse con un nuovo lockdown“.