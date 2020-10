Nazionale – Tra poco ci sarà la conferenza stampa di Roberto Mancini

TORINO – Una nuova sfida per la Nazionale Italiana di calcio: gli Azzurri, alle 20:45 di domani sera, affronteranno allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze la Moldavia, in un match amichevole. La squadra dovrà, purtroppo, fare a meno dei pilastri della difesa Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, in isolamento preventivo.

Tra poco, comunque, ci sarà la conferenza stampa di Roberto Mancini: il commissario tecnico della Nazionale si presenterà nella sala stampa dell’impianto sportivo del capoluogo toscano, dove risponderà alle domande dei giornalisti. Il tecnico presenterà la gara di domani sera e le prossime sfide di UEFA Nations League che vedranno protagonista l’Italia.