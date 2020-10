Manuel Locatelli: “Dobbiamo puntare ad un posto in Europa”

TORINO – Ha parlato ai microfoni di Sky Sport Manuel Locatelli: il centrocampista del Sassuolo, classe 1998, ha rilasciato delle dichiarazioni sul grande inizio di stagione della sua squadra. Inoltre, l’ex Milan ha parlato anche dell’emozionante esordio con la maglia della Nazionale, che ha attirato su di lui gli sguardi di molti grandi club, tra cui la Juventus. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo stare tranquilli e rimanere con i piedi per terra, anche se stare lì in alto è molto bello: 10 punti dopo 4 partite non succedono tutti gli anni a Sassuolo e sono un orgoglio per la città. Con la squadra che abbiamo non dobbiamo mai tirarci indietro: l’obiettivo è sempre la salvezza, ma quest’anno dobbiamo puntare ad un posto in Europa. Tutto il gruppo merita questi punti conquistati, che sono il frutto di un duro lavoro di tre anni fatto insieme e da vera squadra. Tutti sanno cosa fare e tutti seguono quello che dice il mister De Zerbi, che è con noi e ci guida con grande disponibilità. Il nostro stile è quello di tenere palla e di fare il possesso cercando di arrivare in porta, senza dover forzare le giocate e pressando con forza quando non abbiamo il pallone.

Il Sassuolo ha creduto in me quando altri non lo hanno fatto: sono cresciuto e sono diventato un giocatore più completo, grazie al lavoro di tutti i giorni agli ordini del mister insieme ai miei compagni. Ho trovato un equilibrio dentro di me ed è questo il mio segreto: gioco bene nel centrocampo a due, ma anche da mezzala mi trovo bene, perché l’importante è come interpreto la gara non in che ruolo gioco. Dovrei segnare di più, chiaramente, ma ci sto lavorando: la Nazionale non è stata una cosa regalata, ma è stata una conquista che va ripetuta ogni domenica. Sono orgoglioso che anche altri due compagni stiano in azzurro con me ed anche lì vogliamo giocare con il possesso palla: il gruppo è unito e abbiamo tutti le stesse idee“.