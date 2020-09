L’Inter sta chiudendo l’acquisto di un ex juventino

TORINO – Si sta per chiudere un altro grande colpo per la Serie A! Al centro dell’affare ancora una volta un ex juventino: infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta chiudendo l’acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona.

L’ex centrocampista bianconero è ormai in rotta con il club blaugrana e la società nerazzurra ha colto al volo la situazione, mettendo a segno un gran colpo di mercato. Nei prossimi giorni, una volta sistemati gli ultimi cavilli burocratici, il calciatore cileno volerà a Milano, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Arturo Vidal sta per iniziare una nuova avventura in Italia dopo le quattro stagioni alla Juventus.