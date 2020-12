Le iniziative della Serie A per ricordare Paolo Rossi

TORINO – Un mito del nostro calcio e un giocatore indimenticabile: Paolo Rossi ha fatto la storia di tutta quanta l'Italia. Per questo motivo, la Serie A ha pensato a diverse iniziative per ricordare il campione del Mondo dell'82, scomparso nella giornata di ieri. Innanzitutto, i giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e, prima del fischio d'inizio, osserveranno un minuto di silenzio a centrocampo. Durante i 60 secondi di raccoglimento, sui maxischermi degli stadi verrà proiettata un'immagine del grande attaccante; inoltre, il cerchio di centrocampo verrà virtualizzato con una foto di Pablito. Infine, al termine del minuto di silenzio, verrà trasmesso agli altoparlanti un audio commemorativo di quei fantastici Mondiali del 1982.