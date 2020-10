Il ministro Spadafora: “Non so se riusciremo a finire il campionato”

TORINO – Il coronavirus continua a tormentare anche la nostra Serie A: molti club del campionato, infatti, hanno già dovuto fare i contri con diversi giocatori e membri dello staff risultati positivi ai tamponi anti Covid-19. Anche la Juventus ha riscontrato alcune positività al virus e, tra queste, spicca ovviamente quella del fenomeno Cristiano Ronaldo.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare di questa situazione ai microfoni di LA7, affermando: “Possiamo continuare, ma non so se riusciremo a finire il campionato. In questa situazione non ci sono certezze, né per la Serie A né per gli altri ambiti. La Lega deve trovare delle soluzioni alternative. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del protocollo in occasione di alcune positività; si potrebbe pensare ad una bolla, ma se le società o gli atleti non la rispettano non ci si può fare niente“.