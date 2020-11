Ecco le iniziative della Serie A per ricordare Diego Armando Maradona

TORINO – L’Italia e il calcio italiano non dimenticano il più grande giocatore di tutti i tempi: infatti, la Serie A sta preparando una serie di iniziative per ricordare Diego Armando Maradona. In occasione della prossima giornata di campionato, durante il riscaldamento delle squadre verrà trasmesso il video del Pibe de Oro che palleggia prima della sfida contro il Bayern Monaco nel 1989. Inoltre, i giocatori di ogni squadra scenderanno in campo con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio. Sugli spalti, poi, verrà proiettata la scritta “Ciao Diego“, mentre al 10′ minuto saranno proiettate delle immagine del Diez sui maxi schermi degli stadi.