Tardelli: “Come l’Avvocato non ce ne sono più. Avrebbe un debole per Ronaldo”

L'ex giocatore ha ricordato l'Avvocato Agnelli

"Ho molti ricordi con l’Avvocato, ho avuto il piacere e la fortuna di chiacchierare tante volte con lui. Se chiudo gli occhi per un istante, mi tornano in mente principalmente due momenti. Uno, tristissimo, è il giorno del funerale di Gaetano Scirea. L’Avvocato non faceva mai trasparire i propri stati d’animo, ma in quella terribile circostanza l’ho visto commosso come non mai. Una atroce sofferenza per tutti e anche per lui. L’altro ricordo è legato al mio addio dalla Juventus. Nel 1985, nel mio primo giorno con l’Inter dopo un decennio in bianconero, mi telefonò poco prima della presentazione con i nerazzurri e mi disse: “Tardelli, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi e io per lei ci sarò sempre”. Davvero un signore, un personaggio fantastico. Difficile immaginare con esattezza chi sarebbe il suo pupillo nel calcio di oggi, il suo Platini attuale. Probabilmente, visto l’amore per la Juventus, adesso l’Avvocato avrebbe un debole per Cristiano Ronaldo. Anche se forse, a livello di gusto e stile di gioco, il suo preferito sarebbe Leo Messi."