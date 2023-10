Rassegna stampa – Festa Juventus al 97′, primo posto dopo 3 anni

Oggi è domenica 29 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima serata. La Juventus impiega 97' minuti a infrangere il muro dell'Hellas Verona. Vittoria al fotofinish e primato. Ecco come i principali quotidiani sportivi nazionali hanno celebrato la notte dei bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

Primo piano della rosea per la Juventus, vittoriosa e, in attesa di Inter e Milan, capolista. Nel sottotitolo viene sottolineato come ai bianconeri fossero stati annullati due gol, entrambi siglati da Moise Kean. Valutazione del giornale è che uno dei due fosse regolare e l'arbitro sia stato condizionato da una simulazione del calciatore dell'Hellas Verona Davide Faraoni.