Ponciroli: “La Juve ha fatto il suo ma sono mancati alcuni…”

Ed ha proseguito: “La Juve? Seguire la Juventus ieri è stata una sofferenza. Dopo il gol di ieri di Vlahovic ero convinto che la Juve andasse in finale. Non si deve mai colpevolizzare un singolo, però l’errore di Chiesa che ha portato al pareggio è troppo grave. Il Siviglia se non avesse segnato così presto si sarebbe scoperto, non aveva mai sofferto così tanto recentemente in casa. Non è solo colpa di Chiesa, però l’errore è gravissimo. E come lui non posso accettare le condizioni attuali di Di Maria. Vai a un ritmo troppo lento rispetto agli altri, non tenti mai la giocata e soprattutto quel pallonetto in una situazione del genere non ci può stare, c’era Kean in posizione favorevolissima. La Juve ha fatto il suo, sono mancati i due giocatori più importanti per questo tipo di partita, Chiesa per i suoi strappi e Di Maria per la sua fantasia. Complimenti comunque al Siviglia perché non ha mai mollato la presa.”