Szczesny, Perin e un nuovo nome: novità tra i pali della Juve

Perin ha il contratto in scadenza e mentre vanno avanti i discorsi per il rinnovo la Juve è alla ricerca di un suo possibile sostituto

Con l'arrivo di Vlahovic e Zakaria la Juventus si è assicurata due rinforzi di altissimo spessore per la propria rosa. La squadra di Massimiliano Allegri aveva assoluto bisogno di un attaccante da area di rigore, in grado di reggere sulle sue spalle il peso dell'attacco bianconero, e Vlahovic è senza dubbio uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Non a caso il bomber serbo ha già segnato 2 gol in 3 presenze con la casacca bianconera. Zakaria è invece l'innesto perfetto per il centrocampo, giocatore in grado di aumentare la fisicità e la tecnica della mediana della Juventus, facendole fare il definitivo passo di qualità.

I problemi ora sono tutti risolti? Non proprio. In primo luogo la squadra di Massimiliano Allegri ha ancora gravi problemi di gioco, non all'altezza per poter competere ad alti livelli. In questo senso sarà fondamentale come si comporteranno i bianconeri in Champions League. In secondo luogo, la dirigenza è ancora al lavoro per i rinnovi di contratto: tanti giocatori sono a rischio addio. Da Dybala fino a De Sciglio, passando per Cuadrado, Bernardeschi e Perin, sono molti i giocatori bianconeri il cui futuro è incerto. Mentre si tratta per il loto rinnovo, la dirigenza si guarda attorno: obiettivo non farsi cogliere impreparati.