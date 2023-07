Montemurro: “Juve? L’ultima stagione è stata di crescita”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua a FIFA +. Ecco le sue parole: "L’ultima per me è stata una stagione molto importante, di crescita. Questa era la cosa fondamentale, anche per la mia squadra. Un anno in cui abbiamo visto tante cose, bisogna continuare su questa squadra. A volte le vittorie possono nascondere qualcosa ma questa è stata una stagione davvero positiva per me. Il calcio femminile in Italia è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. La Juve ad esempio ha alzato l’asticella e la Champions League è stata la competizione più importante per la crescita del movimento femminile. Aumentano le partite, aumentano le trasferte, ci siamo avvicinati alla realtà. Ora siamo più vicini al calcio vero, in termini di impegni e prestazioni. Più giochi a questi livelli e più puoi crescere.