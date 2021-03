Lutto in casa CR7, scompare lo zio. Dolores: “Un’altra stella veglia su di noi”

Lo zio del portoghese è venuto a mancare

redazionejuvenews

La vittoria contro il Cagliari ha riportato l' entusiasmo in casa Juve, dopo la deludente sconfitta subita contro il Porto che, è costata l'eliminazione dalla Champions della squadra allenata da Andrea Pirlo. Ma la trasferta della Sardegna Arena ha ridato un'altra certezza a tutto l'ambiente bianconero. Si tratta della stella assoluta di questo club, vale a dire quel Cristiano Ronaldo che si era un pò smarrito nell' ultimo mese disputato, soprattutto nel doppio confronto europeo contro i portoghesi di Sergio Concicao, scatenando un'ondata di critiche al suo indirizzo e mettendo in discussione anche il futuro dell 'alieno di Funchal sotto la Mole. Inutile dire che tutto questo ha scatenato una reazione rabbiosa nell' ex Real, il quale ha deciso di rispondere e di regire da questa settimana difficile alla sua maniera, segnando tre reti in appena trenta minuti di gioco e spazzando via il Cagliari di mister Semplici.

In attesa di ritornare presto in campo però, CR7 deve fare i conti con un altro momento delicato della sua vita e questa volta non basteranno i gol ad alleviare il dolore. Si è infatti tristemente spento lo zio del portoghese nella giornata odierna, fratello della madre Dolores, la quale ha voluto lasciare una dedica speciale sul suo account Instagram che, riportiamo qui di seguito.

"Dio ho voluto che mio fratello partisse dai nostri genitori. Un 'altra stella veglia su di noi. Riposo in pace fratello mio".

Facciamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia del fuoriclasse bianconero.

