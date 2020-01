Lianne Sanderson: “Grazie Del Piero, porterò la 10 con onore”

TORINO – L’attaccante della LA 10 FC, squadra di Alessandro Del Piero, Lianne Sanderson ha omaggiato l’ex capitano bianconero

La giocatrice ha infatti postato attraverso il suo profilo Instagram una foto insieme all'ex numero 10 bianconero per ringraziarlo e accettare la maglia numero 10 che Del Piero le ha offerto di vestire per la sua squadra, la prima mista nella storia del calcio: "Si amico mio, indosserò felicemente il numero 10 per la tua squadra. Sarà un onore. Il motivo per cui porto la 10 si chiama Alessandro Del Piero, che giorno incredibile e che onore. Da un numero 10 all'altro. Tutto si risolve sempre al meglio. Sei esattamente dove dovresti essere se conosci la felicità. Non vedo l'ora di ricominciare tutto".