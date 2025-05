Juventus, Tudor: “Prendiamo questo punto e andiamo avanti”

Le parole dell'allenatore della Juventus Igor Tudor al termine della partita di Serie A contro la Lazio: le dichiarazioni

Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor al termine della partita di Serie A contro la Lazio: “Renato Veiga ha festeggiato e mi ha tirato un bel colpo. È stata una bella gara, prendiamo questo punto e andiamo avanti. Mancano due gare e c’è un obiettivo in avanti. I ragazzi hanno dato il massimo che potevano dare in questo momento. Gli ho fatto i complimenti nello spogliatoio e andiamo avanti”.

Su Kalulu: “Dispiace. Sono due gare che giochiamo con giocatori in meno in questa fase di stagione. Il gesto c’è stato, è un’ingenuità, una cosa da non fare e lo accettiamo. Ne abbiamo parlato dopo la partita, è una bellissima persona con grandi valori, gli dispiace tanto. Magari gli danno una giornata, speriamo e vediamo cosa succede».

Sui cambi di Adzic e Conceicao: “A Gatti devo fare i complimenti. Non ha mai fatto praticamente l’allenamento con la squadra, lo volevamo portare per la personalità e nel caso metterlo per necessità. Ha stretto i denti, gli faccio i complimenti. Quando ho tolto Adzic e Conceicao gli ho chiesto scusa, non mi piace ma dovevo farlo per esperienza e centimetri. Non è una scelta bella per loro ma era per la squadra e penso che sia stata giusta. Nico Gonzalez? L’ho visto un po’ stanco, in affanno. È un giocatore importante. Conceicao mi è piaciuto molto, ha dato personalità».

Chiosa finale sulla Juve della prossima stagione: “Sono momenti della stagione che sono molto cambiati. Abbiamo una squadra forte, con dei valori. Penso che con due o tre pezzi il prossimo anno si possa avere una squadra di altissimo livello».