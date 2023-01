Juventus-Monza: i precedenti tra le due squadre

La squadra bianconera ha presentato la partita di questa sera tramite il suo sito internet, ricordando i precedenti

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera per la partita di CoppaItalia in programma contro il Monza. Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno passato in rassegna i precedenti nella competizione contro la squadra biancorossa.

"C'è un solo precedente in Coppa Italia di Juventus-Monza e risale al 28 agosto del 1985. In campo, contro i brianzoli al Comunale, c'era anche Michel Platini.

GLI OCCHI SU LAUDRUP

Juventus-Monza è la terza gara del girone eliminatorio della Coppa Italia. Non è la prima uscita della Signora davanti al pubblico torinese, i bianconeri hanno debuttato con la Casertana, vincendo 6-2. Tra gli elementi di maggiore curiosità c'è Michael Laudrup, il danese acquistato dalla Juventus, che dopo averlo fatto maturare nella Lazio lo ha ripreso per puntare fortemente sul suo talento.

IL PAREGGIO A SORPRESA

Juventus e Monza sono due squadre agli antipodi. I bianconeri si apprestano a vivere una delle stagioni più belle della storia, con la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo e lo scudetto numero 22. I brianzoli, invece, retrocederanno in Serie C al termine della stagione 1985-86. Eppure, in quella serata, c'è bisogno di un gol di Manfredonia con un gran tiro da fuori area per rimediare allo svantaggio determinato da Antonelli. La gara finisce 1-1, con una certa sorpresa.

LE AMICHEVOLI

Ci sono due amichevoli disputate a Torino tra Juventus e Monza. La prima nel giugno del 1954 vede i padroni di casa prevalere 7-4. La seconda è più recente, non è ufficiale e si disputa nei campi d'allenamento a Vinovo il 9 gennaio del 2014. Risultato finale 4-1: per la Juve vanno in rete Padoin, Marchisio, Vucinic e Giovinco." (Juventus.com)