Juventus – L’agente di Frabotta: “Gianluca mi ricorda Grosso”

TORINO – La Juventus ha in casa un piccolo gioiello, che può diventare una grande promessa: si tratta di Gianluca Frabotta, terzino romano classe 1999, che ha già giocato tre partite ufficiali con la maglia bianconera. Il suo agente, Claudio Vigorelli, ha parlato di lui in un’intervista sulle pagine di TuttoSport; tra gli argomenti trattati, c’è stato anche quello del rinnovo del contratto. Ecco le parole del procuratore di Frabotta:

A luglio, quando Pirlo sembrava dovesse allenare la seconda squadra, la Juventus ha rifiutato tutte le offerte di prestito dalla B. Frabotta è un freddo, il suo debutto mi ha ricordato quello di Santon nell’Inter di Mourinho. L’importante è che continui a lavorare con questa serietà. Gli impegni dei bianconeri sono tanti e sono convinto che si possa togliere delle soddisfazioni con questo atteggiamento. Diciamo che, come stile di laterale sinistro, rivedo un po’ Fabio Grosso: buon piede, bella gamba, bravo a spingere. Con i paragoni, però, andiamoci piano: Grosso è campione del mondo, mentre Gianluca è soltanto alla terza presenza in Serie A. Per il rinnovo lo abbiamo fatto a luglio, per l’Under 23. Vedremo nei prossimi mesi, dipenderà dalla crescita del ragazzo. Con la Juventus abbiamo un grande rapporto e non ci saranno problemi“.