I TOP e FLOP di Juve-Salernitana: Kostic assistman, Cuadrado malissimo

La partita tra Juventus e Salernitana termina sul 2-2 . Primo tempo da incubo per i bianconeri che subiscono prima la il gol di Candreva e poi il 2-0 su rigore segnato da Piatek . Nel secondo tempo Bremer accorcia subito le distanze, poi nel finale Bonucci sbaglia dal dischetto ma pareggia sulla ribattuta. Nel recupero arriverebbe anche il 3-2 con Milik ma l'arbitro annulla dopo la revisione al monitor per un fuorigioco davvero dubbio. Andiamo a vedere quali sono stati i TOP e i FLOP del match .

Tra i TOP troviamo Kostic , autore di alcuni cross pericolosi tra cui l'assist perfetto per il gol di Bremer . Bonucci si è preso la responsabilità di un rigore pesante, lo ha sbagliato, ma è stato bravo a rimediare e a segnare il gol del pareggio . Poi è stato protagonista del gol annullato a Milik in modo dubbio.

Tra i FLOP certamente c'è Cuadrado. Il colombiano buca l'intervento lanciando Mazzocchi per l'1-0. Impreciso nei passaggi, la sua spinta presto viene meno. Nel finale si fa anche espellere. Anche Kean è andato piuttosto male. Il giovane attaccante commette troppi falli, si ammonire in modo ingenuo e non si rende pericoloso, tanto da essere sostituito all'intervallo. Anche De Sciglio non è stato autore di una buona prova, arrivando tardi sull'1-0. Insufficiente anche il centrocampo.