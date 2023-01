Juve, pronta al tour de force? 6 partite in un solo mese

Cremonese, Udinese, Napoli, Monza, Atalanta e di nuovo Monza: per la Juve si prospetta un gennaio ricco di partite e emozioni

Gennaio in casa Juve potrebbe diventare il mese della verità. Dopo un inizio di stagione particolarmente negativo, la squadra di Allegri è riuscita a chiudere il 2022 con una serie incredibile di sei vittorie consecutive, terminando l'anno in terza posizione. Ora però la lunga pausa e le vicende societarie rischiano di rovinare il percorso di crescita visto nelle ultime uscite. I bianconeri a gennaio avranno ben sei partite in cui dimostrare il loro valore: sarà un vero e proprio tour de force.