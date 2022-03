Juve, Danilo: “La Coppa Italia è un obiettivo importante”

Le parole di Danilo al termine del match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Il terzino brasiliano è una certezza

Nel match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus uno dei migliori in campo è stato sicuramente Danilo, colonna portante della difesa bianconera. Al termine della partita il difensore brasiliano è stato intervistato da Sport Mediaset: "La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo. Dobbiamo giocare partita per partita, non fa differenza tra campionato, Champions League o Coppa Italia. Abbiamo una rosa forte, siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto una buona partita. Le assenze si sono sentite, ma ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo fatto solo metà del lavoro ma siamo contenti per la vittoria".