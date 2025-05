Juve, tanti auguri Vasilije: Adzic compie 19 anni

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Adzic. Ecco il comunicato: “Primo compleanno da giocatore della Juventus per Vasilije Adzic, il giovane talento montenegrino che oggi, 12 maggio 2025, compie 19 anni. Arrivato nell’estate 2024, l’attaccante bianconero è stato a lungo aggregato alla Prima Squadra, con cui in questa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A, in Champions League e in Coppa Italia. In totale sono sette presenze finora della sua stagione, a cui si aggiungono le dieci collezionate con la Next Gen nel campionato di Serie C, con cui ha raccolto anche quattro gol e due assist. Tanti auguri da tutti noi!“.