Juve, cercasi Vlahovic: il gol su azione gli manca da due mesi

La Juventus riesce a voltare pagina dopo la vittoria europea contro lo Sporting Lisbona. Ora dovrà fare lo stesso anche in campionato, dov'è reduce dalla sconfitta all'Olimpico contro i biancocelesti. Anche giovedì, però, nell'1-0 in favore della Vecchia Signora, a timbrare il tabellino non sono stati gli attaccanti. La rete decisiva l'ha trovata un difensore, Federico Gatti, e la poca incisività degli attaccanti comincia ad essere una costante.

In particolar modo il discorso riguarda Dusan Vlahovic che sta vivendo un'annata complessa e poco continua. Domani, contro il Sassuolo , il serbo si candida per un posto dal 1' , dopo la titolarità di Milik in Europa League. Con i neroverdi cercherà il riscatto e soprattutto un gol su azione che gli manca da due mesi . L'ultimo risale alla sfida contro il Nantes , valevole per gli spareggi di andata di Europa League , lo scorso 16 febbraio . Il serbo di sinistro era riuscito a portare in vantaggio la Juve.

Poi le tante difficoltà: prestazioni in ombra, frustrazione e quel palo dal dischetto contro la Sampdoria. E quel segnale fine a sé stesso del rigore trasformato, sempre in Europa League, nel ritorno degli ottavi contro il Friburgo che faceva ben sperare. L'ultimo sigillo in Serie A lo ha messo all'Arechi nel 3-0 bianconero ai danni della Salernitana, il 7 febbraio. Poco, troppo poco per un attaccante costato alla Vecchia Signora più di 80 milioni di euro. Deve sbloccarsi per aiutare il gruppo da qui al termine della stagione e per diventare un punto di riferimento per il futuro. Ci riproverà domani al Mapei Stadium in una sfida in cui la Juve e il serbo cercano risposte.