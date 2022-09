Italia U18, i convocati per i match di settembre: due juventini nella lista

La Nazionale italiana U18 ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare amichevoli. Presenti due tesserati della Juventus.

La Nazionale italiana U18 scenderà in campo a settembre per due gare amichevoli. Il CT Franceschini ha convocato due calciatori della Juventus , ovvero Domanico e Ripani , rispettivamente difensore e centrocampista della Vecchia Signora.

Ecco l'elenco completo: "La Nazionale Under 18 torna all’Aquila a dieci mesi di distanza dalla doppia amichevole con la Francia, che lo scorso novembre vide gli Azzurrini, sconfitti 3-0 nel primo match, riscattarsi superando 2-1 i Bleus nella seconda sfida. Stavolta sarà la Serbia l’avversaria da battere nelle due amichevoli in programma allo Stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ mercoledì 21 (ore 17, diretta su Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), con l’Italia imbattuta nei 6 precedenti con i pari età serbi (3 vittorie e 3 pareggi) Sono 22 i calciatori classe 2005 convocati dal tecnico Daniele Franceschini, che si raduneranno nella serata di domenica 18 settembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per poi trasferirsi martedì 20 settembre all’Aquila.