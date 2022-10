Ex Juventus, Higuain si ritira: “Ringrazio i bianconeri”

Gonzalo Higuain, calciatore dell'Inter Miami ed ex Juventus, in conferenza stampa, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L'addio sarà effettivo dopo le ultime partite in MLS, e poi Il Pipita sarà un ex giocatore. L'attaccante argentino ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 3 stagioni; dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2020, per un totale di 149 presenze e 66 gol, tra tutte le competizioni. Inoltre, l'ex Real Madrid ha conquistato 3 campionati italiani e 2 Coppa Italia con la casacca del club piemontese, diventando uno dei beniamini dell'ultimo decennio, anche grazie alle sue indiscutibili qualità tecniche e fisiche, oltre a i tanti gol segnati.