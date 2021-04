Gli auguri di Lapo a John Elkan: “Sei il miglior fratello che potrei sognare”

Gli auguri di Lapo al fratello John Elkan

Oggi John Elkan, uno degli imprenditori più stimati e importanti a livello internazionale, compie 45 anni. Tra tutti gli auguri e le celebrazioni del caso, non poteva mancare un messaggio di auguri del fratello Lapo Elkan. Tramite il suo account Twitter ha affidato la sua dedica sentita al fratello: "Oggi voglio gridare al mondo l'amore che ho per mio fratello. Persona unica e straordinaria. Ti sono immensamente grato per l'amore e il supporto infinito che mi hai sempre dato. Sei il miglior fratello che potrei sognare di avere e anche l'amico migliore. Ti amo con tutto il mio cuore". Tantissimi i commenti che sono arrivati, sia di auguri che di approvazione su quanto scritto da Lapo. d attestare la stima e la riconoscenza per una famiglia che sta facendo tanto per la Juve e l'Italia.