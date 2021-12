De Ligt: “Speranza Champions? Abbiamo perso tanti punti con le piccole e non va bene”

Il difensore della Juve ha parlato

Matthijs de Ligt, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bologna. Di seguito riportiamo le sue parole: "Penso che oggi abbiamo fatto una partita di grande maturità e possiamo migliorare tanto in costruzione e come attacchiamo. Oggi però abbiamo fatto una partita molto bella e il Bologna non ha avuto tante occasioni. L'arrabbiatura di oggi? Voglio sempre vincere e far tutto per vincere. Qualche volta sono arrabbiato perché non capisco quando i giocatori fanno qualche errore di mentalità e non tecnico, per questo ero arrabbiato. Se mi carica marcare un attaccante fisico? Mi piace giocare con attaccanti così forti, ma anche con giocatori non fisici. Oggi però dovevi essere duro nei contrasti perché se lo lasci libero diventa pericoloso. Champions è lontana? Abbiamo un'altra partita contro il Cagliari che bisogna vincere e bisogna migliorare perché abbiamo perso molti punti nel girone di andata con squadre piccole. Può succedere con le grandi, ma con le piccole no".