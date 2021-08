Bernardeschi saluta Gino Strada: “Grazie di tutto, mi hai insegnato che..”

Post del giocatore bianconero

Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi ha voluto dedicare un pensiero a Gino Strada, scomparso nella giornata di ieri.

"Se n’è andato Gino Strada e con lui se ne va il suo altruismo puro e quella disponibilità innata al sacrificio che caratterizza solo gli uomini giusti.

La sua è stata una spinta inesauribile e perpetua a rincorrere sempre e soltanto la giustizia, a pretenderla sopra ogni cosa.

Gino Strada ci ha insegnato che elevarsi al di sopra degli altri è sbagliato ma che insorgere per un ideale di giustizia non è solo giusto, ma anche necessario. E che è sbagliato accontentarsi di poco quando in ballo ci sono i diritti umani, che bisogna sempre pretendere il massimo perché solo il massimo impegno politico e sociale può produrre, per davvero, la fine delle disuguaglianze tra i popoli.

Gino Strada e la sua intera vita ci hanno insegnato che la beneficienza non deve e non può essere pietà, ma che deve essere vista e soprattutto vissuta come restituzione della dignità. Ci ha insegnato che essere e restare dalla parte giusta per una vita intera è possibile e che non ci si può stancare mai di rincorrere la giustizia sociale. Per questo motivo, forse, la sua esistenza può essere sembrata una lunghissima e grandissima utopia. Del resto, come può un uomo solo lottare contro i giganti e vincere?

Eppure Gino ci ha dimostrato che un’utopia giusta non è affatto impossibile da raggiungere.

Gino e Teresa, insieme, hanno lasciato al mondo l’eredità inestimabile di una macchina perfetta quale è Emergency, da loro sognata e realizzata come strumento al servizio dell’umanità per fare ammenda ai torti che l’umanità stessa osa, da sempre, infliggere a se stessa attraverso le guerre.

E allora caro Gino, grazie di tutto, grazie per la testimonianza che la tua stessa vita è stata, grazie per aver insegnato a tutti noi che l’attivismo può essere un bellissimo vizio e che l’amore verso il prossimo non è una bestemmia." (Juventus.com)